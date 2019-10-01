Предприятие "Техномодель" обновляет автопарк

| Фото: rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

Тюменское предприятие "Техномодель" заключило договор лизинга на покупку трех тракторов МТЗ для лесовосстановления, одного КАМАЗа с манипулятором для погрузки лесоматериалов, заточного оборудования для аппарата дисковых пил и проходных торцовочных станков. Часть оборудования прибудет после 20 октября, сообщает департамент лесного хозяйства по УФО.

"Мы взяли три единицы техники для лесовосстановления для создания минерализованных полос для посадки леса и содействия естественному лесовосстановлению, а также для обустройства и прочистки минполос противопожарного назначения", - рассказывает директор предприятия Марат Шакуров.

По его словам, объем работы увеличился, так как по проекту освоения лесов арендованных участков стало больше.

"На участках мы восстанавливаем то, что вырубаем. 100 процентов того, что мы вырубили, восстановлено. Сейчас в основном идут работы на тех участках, где лес выгорел и там, где были рубки, которые велись до нас", – поделился он.

В рамках программы Минпромторга по расширению производства предприятием "Техномодель" закуплен автогрейдер для строительства и реконструкции лесных дорог.

Закуплено новое оборудование для расширения ассортиментной продукции. Важной покупкой является заточное оборудование. На предприятии организован лесопильный цех со станком дискового пиления. В цеху производят пиломатериал правильной геометрии. Чтобы поставлять на рынок качественный товар, режущие части станка нужно своевременно затачивать.

Напомним, инвестиционный проект ООО "Техномодель" предполагает создание современного лесопромышленного предприятия с ежегодным объемом заготовки древесины более 297 тыс. кубометров и полным циклом переработки. Сегодня на предприятии действуют лесопильный цех, линия сортировки древесины и линия дискового лесопиления. Выпускают хвойный пиломатериал, фанерное сырье и другую продукцию. Компания "ТехноМодель" проводит лесохозяйственные мероприятия и продолжает закупать технику для выполнения работ по охране и воспроизводству лесов.

В ходе дальнейшей реализации инвестпроекта, рассчитанного до 2023 года, планируется значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции.