Два проекта организации питания школьников региона лидируют во всероссийском конкурсе

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Два проекта Тюменской области стали лидерами Всероссийского конкурса лучших проектов региональных и муниципальных систем организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, сообщает региональный департамент образования и науки.

В номинации "Лучшая практика организации питания в общеобразовательной организации" по итогам заочного тура лидирует Маслянская школа Сладковского района Тюменской области. Она представила проект "Мы за здоровое питание".

"Одним из аспектов сохранения здоровья является правильно организованное рациональное питание, которое в детском возрасте служит существенным оздоровительным фактором, – отмечают авторы проекта в Маслянской школе. – В последнее время наблюдается высокий уровень распространенности вредных привычек в питании школьников, изменение качества питания населения с появлением новых продуктов быстрого приготовления, рост потребления высококалорийных продуктов, недостаточная грамотность в области здорового питания"

Как отметили авторы проекта, неутешительным остается и анализ результатов медицинских осмотров школьников, по итогам которого наблюдается патология органов пищеварения. Конечно, здоровье ребенка во многом определяется количеством и качеством пищи, режимом питания. Однако, учитывая тот факт, что 25 % - горячий завтрак - от суточного рациона ребенок получает в образовательной организации, а 75% - при одноразовом горячем питании в школе - дома, важно не только накормить детей, но и воспитать культуру здорового рационального питания.

В номинации "Лучшая региональная практика комплексной модернизации системы организации питания в общеобразовательных организациях" вышла в лидеры областная программа по совершенствованию школьного питания в Тюменской области на 2020-2022 годы.

Авторы проектов, прошедших заочный отбор, готовятся к решающим очным испытаниям. Победителей определят 22 октября.

Конкурс проводит Министерство просвещения Российской Федерации. В 2019 году на него поступило 615 заявок из 67 регионов.

Добавим, что конкурс проходит в рамках реализации проекта "Выявление лучших практик и формирование единой концепции модели системы организации горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации".