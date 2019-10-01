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Проект "Большая книга — встречи в провинции" впервые проводят в Тюмени

Общество, 20:22 16 октября 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область впервые присоединилась к литературно-просветительскому проекту "Большая книга — встречи в провинции", который пройдет в регионе 16-18 октября.

За 11 лет существования проекта писатели, лауреаты и победители национальной премии "Большая книга" посетили 40 российских регионов. В 2019 году литературные деятели встретятся с жителями Тюменской области, объявила координатор проекта "Большая книга – встречи в провинции", поэт, переводчик Анна Золотарёва на пресс-конференции в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 16 октября.

"Встречи пройдут и в тюменских библиотеках, и мы поедем в Винзили и Ялуторовск. Участники встречи смогут посоветоваться с писателями и критиками. Они поймут, что любой региональный писатель может тоже поучаствовать в национальной премии", - пригласила поклонников литературы Анна Золотарёва.

Она напомнила, что проект "Большая книга – встречи в провинции" в первую очередь адресован молодежи. Знакомство с Национальной литературной премией "Большая книга" помогает сориентироваться в огромном потоке книг, сделать осмысленный выбор из многочисленных произведений современных авторов, которые сегодня представлены и в Интернете, и на прилавках книжных магазинов, а также разобраться в основных тенденциях развития современной отечественной литературы.

Первое знакомство с тюменским читателем состоялось в ТОНБ, гости отвечали на вопросы. Прозаик, эссеист и критик, председатель экспертного совета Национальной литературной премии "Большая книга" Михаил Бутов рассказал, что сейчас на премию приходит до 300 книг. Наплыв работ значительно снизился в сравнении с первыми годами, однако и качество литературных произведений улучшилось. Так, из 300 работ в лонг-лист попадает около 200.

"Литература не движется по годам и потому тенденциям не подвергается. Могу сказать о несколько неожиданных особенностях современной литературы: у нас есть в длинном списке книга про котика, книга про песика, книга про попугайчика и книга про всех остальных животных. Соперничали друг с другом сразу два постапокалипсиса. Это говорит о том, что понятие серьезной литературы давно отошло от мейнстрима, будто произведение непременно должно быть психологическим, историческим или лирическим романом", - отметил Михаил Бутов.

Стало нормой присутствие в списках литературной нацпремии фантастики или, как принято сейчас называть этот жанр, гиперфикшн. Финалистами сезона 2018-2019 годов стали 12 книг. Лауреатов народного голосования самой крупной в стране литературной награды объявят в ноябре 2019 года на торжественной церемонии "Большой книги" в Доме Пашкова в Москве.

По случаю в ТОНБ презентовали книжную выставку "Национальная литературная премия "Большая книга" – лауреаты и финалисты". Также здесь состоялась церемония награждения победителей конкурса #ЧитаюБольшуюКнигусТОНБ.

17 октября в 11 часов тюменских читателей будут ждать в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) писатель, литературовед и литературный критик Майя Кучерская и Анна Золотарёва. В это же время назначена творческая встреча в Винзилинской сельской библиотеке: с читателям будут общаться писатель и журналист Анна Матвеева и Михаил Бутов.

В 15 часов гости-литераторы проведут совместную встречу в тюменской школе № 70. А в 18 часов прозаики пригласят к дискуссии за круглым столом "Литература и литературные институции: смена парадигм?" студентов ТюмГУ в их Школе перспективных исследований (ул. 8 марта, 2/1).

18 октября в 10 часов 30 минут творческая беседа с писателями увлечет посетителей в центральной библиотеке Ялуторовска.

"Большая книга – встречи в провинции" – литературно-просветительский проект, направленный на привлечение внимания молодежи к современным авторам, внесшим значимый вклад в художественную культуру России. Благодаря поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям с 2008 года финалисты, лауреаты и члены жюри самой престижной национальной литературной премии "Большая книга" посетили более 40 регионов России. С 2019 года проект курирует Российская государственная детская библиотека в рамках Всероссийского проекта "Детское и юношеское чтение в РФ" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Ирина Ромашкина

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# Большая книга , литература

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