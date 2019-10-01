Проект "Большая книга — встречи в провинции" впервые проводят в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область впервые присоединилась к литературно-просветительскому проекту "Большая книга — встречи в провинции", который пройдет в регионе 16-18 октября.

За 11 лет существования проекта писатели, лауреаты и победители национальной премии "Большая книга" посетили 40 российских регионов. В 2019 году литературные деятели встретятся с жителями Тюменской области, объявила координатор проекта "Большая книга – встречи в провинции", поэт, переводчик Анна Золотарёва на пресс-конференции в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 16 октября.

"Встречи пройдут и в тюменских библиотеках, и мы поедем в Винзили и Ялуторовск. Участники встречи смогут посоветоваться с писателями и критиками. Они поймут, что любой региональный писатель может тоже поучаствовать в национальной премии", - пригласила поклонников литературы Анна Золотарёва.

Она напомнила, что проект "Большая книга – встречи в провинции" в первую очередь адресован молодежи. Знакомство с Национальной литературной премией "Большая книга" помогает сориентироваться в огромном потоке книг, сделать осмысленный выбор из многочисленных произведений современных авторов, которые сегодня представлены и в Интернете, и на прилавках книжных магазинов, а также разобраться в основных тенденциях развития современной отечественной литературы.

Первое знакомство с тюменским читателем состоялось в ТОНБ, гости отвечали на вопросы. Прозаик, эссеист и критик, председатель экспертного совета Национальной литературной премии "Большая книга" Михаил Бутов рассказал, что сейчас на премию приходит до 300 книг. Наплыв работ значительно снизился в сравнении с первыми годами, однако и качество литературных произведений улучшилось. Так, из 300 работ в лонг-лист попадает около 200.

"Литература не движется по годам и потому тенденциям не подвергается. Могу сказать о несколько неожиданных особенностях современной литературы: у нас есть в длинном списке книга про котика, книга про песика, книга про попугайчика и книга про всех остальных животных. Соперничали друг с другом сразу два постапокалипсиса. Это говорит о том, что понятие серьезной литературы давно отошло от мейнстрима, будто произведение непременно должно быть психологическим, историческим или лирическим романом", - отметил Михаил Бутов.

Стало нормой присутствие в списках литературной нацпремии фантастики или, как принято сейчас называть этот жанр, гиперфикшн. Финалистами сезона 2018-2019 годов стали 12 книг. Лауреатов народного голосования самой крупной в стране литературной награды объявят в ноябре 2019 года на торжественной церемонии "Большой книги" в Доме Пашкова в Москве.

По случаю в ТОНБ презентовали книжную выставку "Национальная литературная премия "Большая книга" – лауреаты и финалисты". Также здесь состоялась церемония награждения победителей конкурса #ЧитаюБольшуюКнигусТОНБ.

17 октября в 11 часов тюменских читателей будут ждать в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) писатель, литературовед и литературный критик Майя Кучерская и Анна Золотарёва. В это же время назначена творческая встреча в Винзилинской сельской библиотеке: с читателям будут общаться писатель и журналист Анна Матвеева и Михаил Бутов.

В 15 часов гости-литераторы проведут совместную встречу в тюменской школе № 70. А в 18 часов прозаики пригласят к дискуссии за круглым столом "Литература и литературные институции: смена парадигм?" студентов ТюмГУ в их Школе перспективных исследований (ул. 8 марта, 2/1).

18 октября в 10 часов 30 минут творческая беседа с писателями увлечет посетителей в центральной библиотеке Ялуторовска.

"Большая книга – встречи в провинции" – литературно-просветительский проект, направленный на привлечение внимания молодежи к современным авторам, внесшим значимый вклад в художественную культуру России. Благодаря поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям с 2008 года финалисты, лауреаты и члены жюри самой престижной национальной литературной премии "Большая книга" посетили более 40 регионов России. С 2019 года проект курирует Российская государственная детская библиотека в рамках Всероссийского проекта "Детское и юношеское чтение в РФ" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации.

Ирина Ромашкина