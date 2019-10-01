Сто тысяч человек зарегистрировались на конкурс "Лидеры России"

| Фото: Лидеры России во ВКонтакте | Фото: Лидеры России во ВКонтакте

Первые 100 тыс. человек из всех регионов России и 20 стран мира зарегистрировались на третий конкурс управленцев "Лидеры России" за десять дней с объявления о начале конкурса, сообщают организаторы.

Регистрация для участия в престижном состязании продлится до 27 октября.

Напомним, новшеством конкурса стал запуск профессиональных специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Вторым новшеством конкурса стало изменение формата теста общих знаний. Теперь он носит обучающий характер и для его прохождения даются три попытки. Засчитывается лучший результат.

В новом сезоне конкурса уже на этапе окружных полуфиналов у участников появится возможность познакомиться с представителями региональной власти и владельцами крупного регионального и федерального бизнеса, завести связи на местах и попробовать решить реальные задачи, стоящие перед регионом.

В этом сезоне, как и в предыдущем, все участники будут реализовывать социальный проект, который принесет пользу каждому региону. По опыту прошлого года многие проекты были поддержаны региональными властями и продолжают развиваться.

Участвовать во всероссийском конкурсе "Лидеры России", чтобы заявить о своих управленческих качествах и реализовать полезный для региона социальный проект, призвал тюменцев губернатор Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"За два года победителями конкурса от Тюменской области стали пять человек. Cотрудник "РН –Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарёв, замминистра МВД Северной Осетии Пётр Вагин, заместитель генерального директора по экономике и финансам "ЛУКОЙЛ-Транс" Денис Анилов выиграли конкурс в 2019 году. В числе наставников: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минстроя РФ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин", - отметил Александр Моор.