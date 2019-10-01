Артисты тобольского театра отправятся на гастроли в Югру

| Фото: Тобольский театр во Вконтакте | Фото: Тобольский театр во Вконтакте

Артисты Тобольского драматического театра имени П. Ершова отправятся на гастроли в Югру с 24 по 26 октября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Жители городского поселения Пойковский увидят комедию Карло Гольдони "Слуга двух господ" режиссера-постановщика Вероники Мерк 24 октября. Начало в 19 часов.

26 октября в Нижневартовске юным театралам покажут интерактивную постановку "Экосказка или как друзья чистую воду спасали". Автор сценария и режиссер-постановщик Лиана Токарева. Начало в 13 часов. В 18 часов здесь же будет показан спектакль "Слуга двух господ".

27 октября на сцене КЦ "Юность" в Нефтеюганске будет показан детский спектакль "Эко-сказка". Начало в 12 часов, в 17 часов начнется заключительная постановка нового гастрольного тура "Слуга двух господ".