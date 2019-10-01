Мецената года выбрали в Ялуторовске

| Фото: "Арт-Вояж" во ВКонтакте | Фото: "Арт-Вояж" во ВКонтакте

Победителем конкурса "Меценат 2019 года" в Ялуторовске стала генеральный директор ООО "Сибирячка" Надежда Зарецкая. Ее наградили на научно-практической конференции "Мамонтовы, Балакшины, Гусевы — золотой фонд российского купечества", которая прошла в администрации города 15 октября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Ирина Мелкова, на конференции Фонд им. С. И. Мамонтова ежегодно проводит конкурс среди предпринимателей города. Его правление определяет победителя по размеру оказанной им материальной поддержки. Кроме того, ряд предпринимателей, которые в течение года вносили деньги в фонд, получил благодарственные письма. Средства, которые перечисляют бизнесмены, идут на проведение выставок и других культурных мероприятий, выпуск книг.

Надежде Зарецкой вручили бронзовый бюст Саввы Мамонтова.

"Надежда Зарецкая — депутат и общественный деятель. ООО "Сибирячка", директором которого она является, специализируется на озеленении города. Надежда оказывает благотворительность городу и с этой стороны. Иногда она приобретает цветы за свой счет, чтобы внести новшества в оформление городской среды. В этом году к 360-летию Ялуторовска она сделала праздничную композицию на Сретенской площади. Человек неравнодушен к жизни города и старается ее улучшить", — поделилась Ирина Мелкова.

Отметим, научно-практическая конференция "Мамонтовы, Балакшины, Гусевы — золотой фонд российского купечества" прошла в конференц-зале администрации Ялуторовска 15 октября в рамках на Мамонтовских дней, посвященных 178-летию со дня рождения С.И. Мамонтова. Мероприятия продолжаются. Так, в рамках Мамонтовских дней 18 и 25 октября пройдут показы спектаклей молодежного театра "ФормАТ" — "Вниз головой" и "Конек-горбунок" в современной трактовке.

Инна Пахомова