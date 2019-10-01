Почта России в Тюмени приняла призывников на альтернативную службу

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Два призывника приняты на альтернативную службу в отделения почтовой связи Тюмени по итогам весеннего призыва - 2019, сообщает пресс-служба тюменского отделения Почты России.

Для прохождения альтернативной службы предлагаются почтовые профессии - оператор связи и почтальон.

"Ребята на почте проходят хорошую школу жизни: при сортировке корреспонденции нужны и сноровка, и внимание, а еще это разностороннее общение – коллеги, клиенты, с которыми надо выстроить хорошие отношения, к тому же пешие маршруты по доставочному участку позволяют поддерживать хорошую физическую форму", - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.

Молодым людям, пожелавшим пройти альтернативную гражданскую службу на почте, выплачивается заработная плата по занимаемой ими должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебных учреждениях и оплачиваются больничные листы. В рамках приема на работу проводится обучение по специальности. Срок службы 21 месяц.