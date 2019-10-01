Пациенты поздравляют тюменских анестезиологов с профессиональным праздником

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Благодарные пациенты поздравляют с профессиональным праздником тюменских анестезиологов-реаниматологов, который ежегодно отмечается 16 октября.

Как сообщает пресс-служба Областной клинической больницы № 2, накануне профессионального праздника анестезиологов-реаниматологов личную благодарность за спасение жизни приняли врачи отделения анестезиологии и реанимации № 3. Еще недавно с жалобами на сильную боль в животе, тошноту, общую слабость скорая помощь доставила тюменца в приемное отделение.

По результатам лабораторных и диагностических исследований, в том числе после выполнения высокотехнологичной компьютерной томографии, у пациента выявили тромбоз воротной вены печени. Кровяной сгусток полностью перекрыл просвет крупного сосуда, который собирает кровь из желудка, селезенки и кишечника, после чего транспортирует ее в печень, где она очищается. Из-за нарушенного кровоснабжения у пациента развилась гангрена тонкого кишечника – крайне опасная для жизни патология.

После выполнения экстренной операции мужчину госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации № 3, где врачи и медицинские сестры около недели боролись за его жизнь. Благодаря профессионализму специалистов и тщательному уходу состояние пациента стабилизировалось. Больной был переведен на долечивание в профильное отделение стационара, а затем выписан с улучшением. Через несколько дней после выписки мужчина снова вернулся в отделение реанимации, чтобы выразить признательность медикам за свое спасение.

"Такое внимание к нашей работе всегда приятно, а еще отраднее видеть живым и здоровым пациента, который был при смерти. Работать в нашем отделении нелегко, однако у нас стабильный коллектив – врачи и сестры работают по многу лет. И молодежь приходит, что тоже радует. Это значит, что отделение продолжает жить и развиваться. Кроме того, мы никогда не забывает наших ветеранов, которые всему нас научили. Мы благодарны им за хорошую школу и ту поддержку, которую они нам продолжают оказывать", – считает лечащий врач пациента анестезиолог-реаниматолог Ирина Пестова.

Отделение анестезиологии и реанимации №3 работает при ОКБ №2 с октября 2009 года, за 10 лет с момента открытия специалисты оказали помощь 38 тыс. 553 больным. Для спасения жизней сотрудники применяют передовые достижения современной анестезиологии и реаниматологии – кровесберегающие технологии, заместительная почечная терапия, трансфузионные методики. Реанимация оснащена новейшими аппаратами искусственной вентиляции легких с интеллектуальными режимами вентиляции. Они применяются при лечении пациентов с дыхательной недостаточностью, в том числе с хронической обструктивной болезнью легких. При трудной интубации трахеи используется видеоларингоскопия. Регионарные блокады периферических нервов проводятся под контролем ультразвука. Все это вкупе позволяет оказывать специализированную помощь быстрее, качественнее и безопаснее для пациента.

Всего в ОКБ № 2 работает пять отделений анестезиологии и реанимации, в том числе два детских. В них трудятся 382 специалиста, из них 89 врачей анестезиологов-реаниматологов и 81 медицинская сестра-анестезист.

Все отделения оснащены новейшей диагностической и дыхательной аппаратурой. Врачами освоены все виды обезболивания – от ингаляционной, внутривенной и комбинированной анестезии при операциях на грудной клетке, брюшной полости, головном и спинном мозге, в челюстно‑лицевой области до всех видов регионарной анестезии и краниоцеребральной при нейрохирургических операциях. На базе отделений ведется научная работа, сотрудниками разработаны оригинальные методики интенсивной терапии больных сепсисом и с сочетанной травмой.