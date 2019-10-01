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Тюменские кукловоды встретились со школьниками

Общество, 18:21 16 октября 2019

ТКТО | Фото: ТКТО

Первый в театральном сезоне урок в рамках просветительского проекта "Театр у школьной доски" провели 16 октября актеры Тюменского театра кукол Наталия Гуцан и Александр Крежевских с первоклассниками школы №38, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Темой интерактивного театрального урока для младших школьников было выбрано одно из самых читаемых детских произведений - сказка Шарля Перро "Красная Шапочка".

Кукловоды познакомили ребят с историей Тюменского театра кукол, рассказали о том, какими бывают театральные куклы, провели викторину на знание сюжета сказки. Больше всего юным тюменцам понравился мастер-класс по кукловождению - они разыграли сценку из спектакля прямо на уроке. Встреча получилась интересной, веселой и познавательной.

Кукловоды готовы предоставить такую же возможность и другим тюменским школьникам. Впереди встреча с учениками школы искусств "Этюд".

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# дети , куклы , театр , Театр кукол

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