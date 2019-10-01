Тюменцы смогут узаконить самовольные постройки, возведенные до конца 2006 года

nalog.ru nalog.ru

Самострои, возведенные до конца 2006 года, смогут узаконить жители Тюменской области. Поправки внесены в региональный закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно" 26 сентября 2019 года, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Раньше закон предполагал, что дом должен быть построен не позднее 1 сентября 2006 года, поправки продлили этот срок до 31 декабря 2006 года.

Еще одно изменение, которое вступило в силу 27 сентября 2019 года, дает возможность оформить земельный участок не только под отдельно стоящим жилым домом, но и под домовладением. Это расширяет действие закона: домовладение может включать в себя несколько домов. Собственники должны обязательно предоставить учетно-техническую документацию, подтверждающую, что домовладение является единицей технической инвентаризации.

Новые положения закона предотвращают и возможные злоупотребления при формировании земельных участков: теперь установлена возможность подачи коллективного совместного заявления от правообладателей, совместно проживающих в жилом доме или домовладении.

В будущем это позволит им распорядиться имуществом по своему усмотрению – подарить, продать и, главное, улучшить свои жилищные условия.

В департаменте имущественных отношений уточнили, что ежедневно одна, а то и две тюменские семьи оформляют право собственности на земельный участок под жилым домом, построенным когда-то без должной документации.

Проблема самостроя в регионе назревала давно. Особенно она была актуальна для областной столицы, где в районе ДОКа, Лесобазы, Заречной части города преобладают самовольные постройки. Точное количество самостроев в Тюмени посчитать трудно, так как они нигде не зафиксированы. По данным на середину 2018 года их приблизительное количество составляло 700 домов.

Проблема получила разрешение с июня 2018 года, когда вступил в силу закон Тюменской области "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно".

Департамент имущественных отношений принял положительное решение по 302 заявлениям, и 213 собственников уже зарегистрировали право на земельные участки.

Закон дает право владельцам незарегистрированных индивидуальных жилых домов – так называемых самостроев – узаконить свои права на земельные участки для дальнейшего оформления прав на дома.

Главное, чтобы дом был возведен на земельном участке до конца 2006 года. Проживающий в таком доме должен обратиться с документами в областной департамент имущественных отношений с соответствующим заявлением и необходимыми документами. Документы должны подтверждать факт проживания в доме на момент подачи заявления и, конечно, факт постройки жилого дома до конца 2006 года.