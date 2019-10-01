Особые дети раскрасят Конька-горбунка в тюменской библиотеке

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Росписью фигурки главного героя сказки П. П. Ершова "Конек-горбунок" займутся дети с ограниченными возможностями здоровья на мастер-классе в Центре семейного чтения имени А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30) 19 октября, начало - в 12 часов.

Как сообщают организаторы, мастер-класс по росписи деревянной игрушки Конька-горбунка проведет специальный гость встречи – тюменский художник-реставратор Святослав Шитов.

Вместе с сотрудниками библиотеки ребята отправятся в путешествие вслед за Коньком-горбунком и узнают много интересного об истории создания знаменитой сказки, которая в 2019 году отмечает свой 185-летний юбилей. Дети ознакомятся с экранизациями знаменитого произведения, его воплощением в музыке и живописи, а также узнают, на сколько языков мира была переведена эта сказка.

Мероприятие состоится в рамках проекта "Добрые сказки для особых детей", который стал полуфиналистом конкурса "Доброволец России-2019". Запись по телефону 8 (3452) 47-78-19.