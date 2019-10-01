Фестиваль "Дебют первокурсника-2019" выявит самых талантливых студентов ТюмГУ

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Выявить талантливых студентов, активизировать деятельность творческих объединений в вузе и улучшить процесс интеграции первокурсников в студенческую жизнь намерены организаторы фестиваля "Дебют первокурсника-2019", который проходит с 17 по 22 октября в ТюмГУ.

Команды из девяти институтов Тюменского государственного университета представят на суд жюри специальные концертные программы, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области. К примеру, студенческое медиаобъединение Института государства и права подготовило спектакль "Ищу врагов". Одна из участниц представления, Анна Петренко, рассказала о сюжете и концепции будущей постановки.

"Мы уверены, что каждый помнит своего первого врага, того самого парня-задиру в песочнице, который сломал вашу любимую игрушку. Или, например, заклятую подружку в средней школе, которая то и дело ждала момента, чтобы высмеять вас. Но что, если у тебя нет врагов? Согласитесь, это не дело? Вот и наш главный герой Ефим считает так же", - поделилась она.

Спектакль "Ищу врагов" покажут 21 октября в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Гала-концерт фестиваля "Дебют первокурсника-2019" пройдет 22 октября в ДК "Нефтяник". Приглашают всех желающих, вход бесплатный.