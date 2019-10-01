Иномарка влетела в ограждение в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автомобиль Ford въехал в дорожное ограждение в результате ДТП, которое произошло в районе съезда с путепровода на ул. Республики в Тюмени 17 октября.

ДТП произошло около 16 часов. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Анжела Борисова, на ул. Республики столкнулись автобус и автомобиль Ford.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"По предварительным данным, автобус создал помеху иномарке. В результате машина влетела в ограждение", — сообщила она.

В результате ДТП никто не пострадал.

Инна Пахомова