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Тюменцев приглашают на виртуальную экскурсию по мясокомбинату

Общество, 12:28 18 октября 2019

скриншот сайта | Фото: скриншот сайта

Виртуальный тур по ишимскому мясокомбинату предлагает совершить агрохолдинг "Юбилейный" на своем сайте, сообщает пресс-служба предприятия.

Любой желающий, имея современный гаджет и доступ к Интернету, может познакомиться с полным циклом мясной переработки, производства колбасных изделий и полуфабрикатов – от разделки туш до складских помещений, понаблюдать за работой сотрудников и оборудования.

При наличии VR-очков высокие технологии позволяют воспользоваться дополнительной опцией и испытать эффект присутствия на предприятии.

"Я уже погуляла по мясокомбинату, здорово придумали, и медицинской книжки не надо, и из дома выходить. Эффект присутствия настолько сильный, что я почувствовала аромат натурального свежего копчения мясных изделий. А главное, что процесс приготовления любимой многими колбаски и пельмешков теперь абсолютно прозрачен для людей", - рассказала жительница Ишима Наталья Доценко.

Компания организовала виртуальный тур в интересах потребителей, которые имеют полное право получить представление об условиях, в которых производится приобретаемая ими продукция. Согласно исследованиям, доля таких потребителей составляет более 50 % по югу Тюменской области, отметили в агрохолдинге.

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# агрохолдинг Юбилейный , виртуальная экскурсия , Ишимский мясокомбинат

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