Тюменцам предлагают нарисовать ёлку Победы

| Фото: Музей Победы | Фото: Музей Победы

Музей Победы предлагает юным тюменским художникам стать авторами новогодних открыток. Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет, сообщает администрация Тюмени.

Для этого необходимо принять участие во Всероссийском конкурсе "Нарисуй "Ёлку Победы", который подготовили Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд "Спешите делать добро!". Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой ёлки Победы.

Организаторы принимают работы до 10 ноября 2019 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года. Призеров пригласят на новогодний исторический квест "Ёлка Победы. Новая миссия".

Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы в разделе конкурса.