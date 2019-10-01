В Тобольске задержали северян за серию краж из частных домов

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двоих мужчин, подозреваемых в серии краж, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть тобольской полиции обратился 51-летний мужчина, у которого похитили имущество из частного дома в микрорайоне Ершовка. При выезде из микрорайона на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск полицейские задержали двоих мужчин, предположительно причастных к совершению кражи.

Двое жителей Когалыма проникли в частный дом потерпевшего, откуда похитили ноутбук, 24 тыс. рублей, продукты питания и вещи. Общая сумма ущерба составила более 70 тыс. рублей. Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и будет возвращена законному владельцу.

Ранее судимые северяне причастны еще к трем фактам краж из частных домов на территории Тюменской области. Задержанные заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело.