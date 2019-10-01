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Ясную погоду без осадков обещают синоптики тюменцам на выходные

Общество, 13:49 18 октября 2019

www.meteovesti.ru

Ясную, солнечную погоду без осадков обещают синоптики центра "Фобос" тюменцам на выходные дни, 19-20 октября.

19 октября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью минус 4-6 градусов, днем минус 1-3 градусов, ветер слабый 2-4 метра в секунду.

20 октября также прогнозируется ясная погода. Температура ночью составит минус 4-6 градусов, днем 0-2 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

Новая рабочая неделя, 21 октября, начнется с пасмурной погоды на фоне повышенного давления. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха минус 1, плюс 1 градусов.

Анжела Лебедева

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