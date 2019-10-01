Ансамбль "Голубые береты" выступит на юбилейной "Димитриевской субботе" в Тобольске

| Фото: организаторов фестиваля «Димитриевская суббота» | Фото: организаторов фестиваля «Димитриевская суббота»

Концерт ансамбля "Голубые береты" завершит открытый областной конкурс военно-патриотической песни "Место подвига — Афганистан" в Тобольском доме культуры "Синтез" (6 мкр., 52) 22 октября. Творческое соревнование состоится в рамках XXV Международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота".

Конкурсантов будут оценивать известные музыканты: исполнитель авторской песни Сергей Ломакин, певец и композитор Сергей Дьяконов-Дьяченков, певцы, композиторы, лауреаты первого фестиваля "Димитриевская суббота" Хасан и Хусаин Арангуловы.

Лауреаты конкурса по специальному приглашению дирекции фестиваля смогут принять участие в международном конкурсе "Димитриевская суббота". Организаторы рассчитывают, что юбилейный фестиваль соберет более 100 артистов из более 20 регионов России, а также исполнителей из Сербии, Армении, Казахстана, ДНР и ЛНР.

В Тюмени состав жюри тоже звездный - исполнителей будут судить джазовая певица, лауреат множества вокальных конкурсов Ольга Головина, доцент факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского института культуры Яна Радион.

Оценит творчество конкурсантов и солист группы "Положительный заряд" Роман Юрченко - подполковник МВД в отставке.

Молодежный конкурс-фестиваль патриотической песни "Димитриевская суббота" в Тюменской области впервые прошел в 1995 году. В 2019 году фестивалю исполняется 25 лет и за это время он приобрел статус международного. Региональные этапы проходят осенью в течение полутора месяцев. Участники борются за призовые места в семи номинациях в возрастных группах от 14 до 30 лет.

В честь юбилейной "Димитриевской субботы" с сентября проходят творческие состязания ребят в Казанском, Ярковском, Викуловском районах. В начале октября в ДК "Современник" состоялся первый областной детский конкурс военно-патриотической песни "Внуки героев", где участвовали вокалисты Тюмени, Тюменского, Исетского и Нижнетавдинского районов.

"Я пела душевную песню о Родине Сергея Трофимова. С одной стороны, она сложная, ведь ее чаще всего поют взрослые, но мне было легко ее разучить и спеть. Мне очень понравился этот конкурс - дружная и добрая атмосфера, доброжелательные жюри. И на следующий год я обязательно снова буду в нем участвовать", - поделилась лауреат конкурса Маргарита Покормяк.

Финал молодежного конкурса-фестиваля патриотической песни "Димитриевская суббота" традиционно проводят после Дня поминовения воинов. На мероприятии встречаются матери не вернувшихся с войн солдат.

Организатор фестиваля, представитель тюменской военно-патриотической организации "Аванпост" Анастасия Попова считает, что событие напоминает матерям: их жертву и жертву их детей никто не забыл.

"Мы помним и скорбим вместе с ними. Но также радуемся тому, что сейчас все живы. И над нами сохранен мир и покой", - сказала Анастасия Попова.

Торжественное открытие XXV международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота" состоится в областной столице 31 октября. Конкурсные выступления пройдут в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Участников также ожидают встречи с известными россиянами в рамках всероссийского проекта "Диалоги с героями".

В МТЦ "Космос" гостей Тюмени ждет специальная программа - показ малых театральных постановок, посвященных событиям военной истории России. В ДК "Нефтяник" по случаю экспонируют выставку картин военных художник. Там же 2 ноября пройдет гала-концерт конкурса и церемония закрытия фестиваля.

Ирина Ромашкина