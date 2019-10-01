Школьницы Нижнетавдинского района вошли в число победителей конкурса "Юннат-2019"

| Фото: Дворец "Пионер" (архив) | Фото: Дворец "Пионер" (архив)

Старшеклассницы Яна Васина и Юлия Растатурова из Нижнетавдинского района вошли в число победителей федерального заочного этапа Всероссийского конкурса "Юннат", сообщает администрация муниципалитета.

В заочном этапе победители региональных этапов из 44 субъектов России представили 183 работы. 89 авторов были приглашены на очный финал в Москву, который проходил в формате Всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи "Земле жить" и 21-ой Российской агропромышленной выставки "Золотая осень". В число участников фестиваля из Тюменской области вошли школьницы Нижнетавдинского района. Они представили работы на экспозициях выставки, посетили мастер-классы по профессиям будущего в сфере биотехнологии и экологии.

Добавим, что Абдурахим Абускаев из Муллашинской школы стал по итогам конкурса победителем в номинации "Инженерия, автоматизация и робототехника" за работу "Система автоматического полива теплицы".