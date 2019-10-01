Александра Моора заинтересовал опыт Казани по созданию общественных пространств

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Опыт благоустройства объектов городской инфраструктуры и создания общественных пространств Казани назвал интересным для Тюменской области губернатор Александр Моор, подводя итоги визита в Республику Татарстан.

С примером создания единого паркового пространства тюменская делегация познакомилась на экскурсии по Горкинско-Ометьевскому лесу. Как рассказала гостям помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман, парк создан на основе двух внутригородских лесных массивов, которые раньше были разделены друг от друга пустошью.

Место семейного отдыха и досуга наполняют своеобразные арт-объекты, эко-центр "Дом", памп-треки, велотриал-площадки, скай-парк, зона для занятий воркаутом. Среди молодежи популярен многофункциональный центр CUBE - это обустроенный из морских грузовых контейнеров небольшой зал под открытым небом с местами-лежаками для зрителей на нескольких уровнях, а также сценой и экраном.

Наталия Фишман пояснила, что основной подход в работе по созданию общественных пространств – это соучастное проектирование, то есть создание объекта с учетом мнения жителей территории.

Губернатор Александр Моор отметил, что такой принцип использует и Тюменская область. "Создавая общественные пространства, мы ставим перед собой задачу сделать их современными, доступными и удобными для жителей", – подчеркнул он.

Кроме того, перспективна идея создания специализированного учреждения, которое будет заниматься системой управления общественными пространствами – так называемый централизованный подход к управлению парков и скверов.

Тюменская делегация побывала и на главной достопримечательности Казани – десятикилометровой набережной озера Кабан. В Татарстане это самая крупная озерная система с тремя водоемами, площадью 186 га. Набережная – излюбленное место отдыха для горожан, здесь есть музыкальный фонтан с подсветкой и прогулочная водная станция. При благоустройстве объекта специалисты постарались максимально сохранить уникальность природы.