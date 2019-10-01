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Тюменцы выступят на международном фестивале "КиВиН-2020" в Сочи

Общество, 13:07 19 октября 2019

Тюменская областная организация "ВОИ" во ВКонтакте | Фото: Тюменская областная организация "ВОИ" во ВКонтакте

Тюменская команда "Сделано в Сибири" выступит на Международном фестивале команд КВН "КиВиН-2020", сообщает Тюменская областная организация "ВОИ".

Почетное право представлять интегрированную лигу особого статуса КВН "СВОЯ лига ВОИ" тюменские девушки завоевали победой в финале игр КВН "Своя лига ВОИ", который завершился в Санкт-Петербурге 15 октября.

В команду входят Эльза Фомина, Виктория Артёмова и Юлия Фалалеева. В финале они играли против семи команд из Свердловской, Ленинградской, Челябинской областей, а также Пензы, Воронежа, Санкт-Петербурга и Челябинска.

ХХХI Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2020" состоится в Сочи с 12 по 26 января 2020 года.

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# КВН , люди с ОВЗ , творчество

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