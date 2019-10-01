Рейды по профилактике пожаров в жилом секторе проходят в Тюменском районе

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Около двух десятков домовладений проверили инспекторы отдела надзорной деятельности Тюменского района в Каскаринском образовании во время совместного рейда, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.

В целях профилактики бытовых пожаров в первую очередь проходит осмотр домов, в которых проживают многодетные семьи и семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Сотрудники государственного пожарного надзора также посещают дома, где имеется газовое оборудование. Они напоминают владельцам, что его монтаж и ремонт должны проводить только лица, имеющие специальную подготовку и лицензию. Особое внимание уделяется состоянию печного отопления, электропроводки в домах, установке автономных дымовых пожарных извещателей и очистке территорий дворов, огородов от сухой травы и горючего мусора. Сотрудники государственного пожарного надзора проводят разъяснительную работу с жителями по соблюдению требований пожарной безопасности, вручают им информационные памятки.

Рейдовые мероприятия включают в себя встречи с людьми, инструктажи и беседы. Они снижают число возгораний в поселках и деревнях района и повышают уровень культуры пожарной безопасности у населения.