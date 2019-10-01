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Сурки в Московском зоопарке погрузились в зимнюю спячку

Общество, 16:44 19 октября 2019

https://vk.com/moscow_zoo | Фото: https://vk.com/moscow_zoo

Сурки в Московском зоопарке окончательно погрузились в спячку, сообщает пресс-служба учреждения.

К началу октября две самки Сара и Нагайна стали крайне редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище.Самец же продолжал совершать обходы своих владений почти каждый день. 14 октября он также уснул, предварительно плотно забаррикадировав вход в нору сеном.

Сотрудники отмечают, что из-за потепления в сентябре, это произошло позднее. Например, в 2018 году Сара и Нагайна уснули в самом начале осени, а Арчи присоединился к самкам уже в середине сентября.

Чтобы грызунов не беспокоили холода, зоологи накрыли их сурчину слоем соломы - она будет выступать в качестве утеплителя и, если снег подтает, не даст воде просочиться в нору. Всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже 0 градусов. Зимой зверьки почти не двигаются, температура тела у них опускается с 36-38 градусов до 4-8, дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30.

То, когда грызуны проснутся, будет зависеть от температурного режима и таяния снега. Обычно сурки просыпаются на первой-второй неделе апреля. Если весна принесет с собой потепление и снег сойдет к середине марта, то и сурки проснутся примерно к этому времени. Если же период холодов затянется, зверьки могут проспать до мая.

К животным, которые не впадают в спячку и могут по несколько раз прерывать свой зимний сон, чтобы размяться и подкрепиться, относятся еноты. Сейчас они еще активны, часто гуляют, ищут лакомства, специально спрятанные их киперами в разных частях вольера. По предварительным прогнозам, уснуть еноты должны не раньше конца ноября. Хотя это будет зависеть от температурного режима.

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# животные , Московский зоопарк , сурки

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