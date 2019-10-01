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День траура по погибшим при разрушении дамбы объявили в Красноярском крае

Происшествия, 17:36 19 октября 2019

www.krskstate.ru | Фото: www.krskstate.ru

21 октября в Красноярском крае объявили днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Губернатор края Александр Усс подписал соответствующее распоряжение и выразил соболезнования родственникам погибших, сообщает пресс-служба правительства региона.

Владимир Путин поручил принять все меры по оказанию помощи людям в связи с происшествием."Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава края подчеркнул, что первоочередной задачей является поиск пропавших без вести и погибших. Кроме того, необходимо установить точный список тех, кто находился в рабочем поселке в момент происшествия и мог пострадать.

В настоящий момент число погибших составляет 15 человек. В течение дня медицинская помощь была оказана 16 пострадавшим. 6 человек считаются пропавшими без вести.

В зоне русла реки работают более 70 профессиональных спасателей, в случае необходимости группировка участников поисковых работ будет усилена. В связи с наступлением темноты поисковые работы будут приостановлены и продолжатся на следующий день.

Напомним, 19 октября в районе села Щетинкино на реке Сейба в Курагинском районе разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Водой затопило два рабочих общежития, в которых проживали около 80 человек. Общая численность поселка составляет порядка 180 жителей.

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# затопление , Красноярский край , происшествие

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