В Тобольске приступят к строительству центра спортивной гимнастики

Архивное фото Института физической культуры Архивное фото Института физической культуры

Современный комплекс для занятий спортивной гимнастикой в ближайшее время появится и в Тобольске. Проектно-сметная документация уже готова, рассказал глава города Максим Афанасьев.

Строительство пройдет в рамках программы "Тобольск 2020" и начнется в ближайшее время, пишет "Комсомольская правда - Тюмень"

По словам руководителя Федерации спортивной гимнастики Мурата Тулебаева, новый объект позволит вывести этот вид спорта на более высокий уровень.

"На уровне области есть серьезные намерения сделать гимнастику базовым видом спорта наряду с биатлоном. Тобольск обязательно должен внести свою лепту в это дело, тем более потенциал у нас есть. Сейчас, формируя базу Центра гимнастики, мы должны учесть все нюансы и потребности по оборудованию и инвентарю. Федерация готова оказывать всестороннюю поддержку", - уточнил он.