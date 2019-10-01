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Тюменские медики налаживают сотрудничество с узбекскими коллегами

Общество, 15:43 20 октября 2019

фото Медицинский город во ВКонтакте

Представители сферы здравоохранения Узбекистана в составе делегации Ташкентской области по приглашению правительства Тюменской области посетили учреждения "Медицинского города".

После поездки по медицинским объектам начальник управления здравоохранения Ташкентской области Туракул Арзикулов встретился с директором департамента здравоохранения Тюменской области Инной Куликовой. Они обсудили вопросы создания системы долгосрочных партнерских отношений, развитие взаимовыгодного сотрудничества. В том числе, разговор шел о совместных усилиях по повышению качества и доступности медицинской помощи, включая совместную деятельность в научно-практической и научно-исследовательской сфере и в сфере информационного обмена.

Сотрудничество предполагает также информационное содействие в публикации научных трудов, консультативные мероприятия и стажировки, внедрение научно-исследовательских работ в практическое здравоохранение.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, подписанное на встрече соглашение будет действовать в течение трех лет с момента подписания.

"Это соглашение и совместная работа для нас очень важны и перспективны. Мы готовы изучать опыт коллег, обмениваться своими наработками, лучшие из которых найдут свое отражение в практической помощи пациентам наших регионов, и не только", - отметила Инна Куликова.

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