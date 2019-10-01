Тюменские школьники пройдут квест "Ключ Сибири"

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В Тюмени стартовал второй сезон краеведческого проекта для школьников "Ключ Сибири". С 23 сентября по 16 ноября пройдет предварительный этап, на котором отберут участников 9-11 классов.

Ребят ждут интерактивные уроки, где необходимо будет показать свои знания истории родного края и решить краеведческие кейсы. Отличившиеся смогут пройти в следующий этап проекта и посетить квест, а 17 ноября состоится финальный этап проекта, который пройдет в формате исторического перфоманса.

"Мы провели исследование и выяснили, что 80% школьников не знают многих главных исторических событий нашего региона, например, кто является основателем города. А так как стандартные форматы, в большинстве своем, не интересуют школьников, то мы предложим им погрузиться в тему в игровой форме, чтобы провести некий ликбез по истории нашего родного края", — отметил руководитель проекта Владимир Сбитнев.

Чтобы команда провела урок "Ключ Сибири" в вашей школе, необходимо оставить заявку в личных сообщениях сообщества во ВКонтакте, пишет "Мегатюмень".