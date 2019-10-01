В Тюмени впервые в мире отметят день рождения Конька-горбунка

| Фото: подросткиродители.рф | Фото: подросткиродители.рф

28 октября, в самом начале осенних школьных каникул, в Тюменской области впервые в мире отпразднуют день рождения Конька-горбунка. Об этом на открытии выставки в Тюменской областной думе, посвященной 185-й годовщине знаменитой сказки Петра Ершова "Конёк-горбунок" сообщил первый заместитель председателя областной думы, координатор партийного проекта "Единой России" Андрей Артюхов.

"Мы подумали, что если 18 ноября широко отмечается день рождения Деда Мороза, то, почему бы нам не отмечать день рождения не менее известного персонажа Конька-горбунка, - заявил он. – В октябре в 1834 года сказка "Конек-горбунок" впервые вышла отдельным изданием, и начало школьных каникул – это хорошее время для праздника этого героя сказки, которая известна во всем мире. 28 октября дети со всей страны смогут приехать на родину Петра Павловича Ершова, чтобы понять, как вообще он мог, будучи совсем молодым человеком, написать такую замечательную сказку, которая издается миллионными тиражами на многих языках мира. Как он жил, работал?"

Атмосферу сказки на открытии выставки помог создать фольклорный ансамбль "Свять" Тюменского колледжа искусств. История о приключениях Ивана-дурака, как признавал сам автор, навеяна сибирскими сказаниями. Отец Ершова часто менял место службы, и маленький Петр, путешествуя по Сибири, на всю жизнь запомнил ямские станции и бесконечные рассказы. Именно собранные в юношеские годы, легенды и сказания легли в основу произведения.

"На "Коньке-горбунке" воочию сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга в том, что мне удалось попасть в народную жилу", - писал Петр Ершов.

Книга Петра Ершова - одна из самых издаваемых в мире. "Конька-горбунка" перевели на многие языки мира - английский, французский, немецкий, польский… и даже японский!

В экспозиции в фойе Большого зала заседаний Тюменской областной Думы, представлены книжные издания разных лет из фондов Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева. Веселит глаз "лоскутная сказка", квилт клуба "Сибирская палитра". Удивительная рыба-кит и сказочные персонажи из керамики - изделия творческой семьи тюменских мастеров Брусенцовых, деревянная игрушка реставратора Святослава Шитова и рисунки школьников.

22 октября тема детского туризма будет продолжена. В областной думе, по словам Андрея Артюхова, состоится круглый стол по вопросам детского и семейного туризма.

"В развитие нашей идеи мы решили, что дети Югры, Ямала и юга Тюменской области должны ездить друг к другу в гости, - пояснил он. – И 25 октября первые группы тюменских ребятишек поедут в Тобольск, Сургут, Когалым, Пуровск. А дети из Югры и Ямала придут в гости к нам – в Тюмень, Ишим, Тобольск. Всего в этих путешествиях примут участие 700 детей".

Борис Олейник