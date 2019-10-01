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Тюменки успевают принять участие в конкурсе "Бабушка-красавица"

Общество, 16:09 21 октября 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Прием заявок на участие в городском конкурсе "Бабушка-красавица" продлится до 23 октября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер Анастасия Суркова, в 2019 году принять участие в конкурсе приглашают женщин в возрасте от 50 лет. "В прошлом году мы приглашали женщин в возрасте от 55 лет. В этом году — от 50 лет, поскольку бабушки молодеют", — сказала она.

Организаторы планируют набрать до 10 участниц. Им предстоит выполнить пять конкурсных заданий. В "Визитке" тюменки расскажут о себе стихами, частушками, песнями, в "Мире моих увлечений" продемонстрируют творческие способности в любом жанре искусства (вокал, художественное слово, игра на инструменте, декоративно-прикладное творчество). Также участниц ждут задания: "С песней по жизни", "Устами младенца", "Крылатые фразы".

Победителям вручат сертификаты в магазины.

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# конкурсы , пожилые люди

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