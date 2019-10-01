Двенадцать тюменских семей поборолись за звание лучшей на спартакиаде "Малыш"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени

12 семей соревновались за звание лучших в семейных стартах городской спартакиады "Малыш" среди дошкольных образовательных организаций в спортивном зале гимназии № 21 20 октября, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени.

Каждая команда состояла из отца, матери и ребенка-детсадовца. Все прошли отбор внутри детского сада, затем на уровне административного округа.

На финальных соревнованиях участникам предстояло пройти пять испытаний, в которых необходимо было проявить ловкость, скорость, меткость, сноровку, умение прыгать на скакалке, вести мяч ногами, руками.

Многие семьи не впервые участвуют в спартакиаде. Как рассказала Елена Аржиловская, в 2018 году они пытались пробиться в городской финал, но не получилось. Более сильные команды сумели их превзойти на окружном отборе. "В этом году мы в финале, но здесь все оказалось гораздо серьезнее, чем мы думали. Уровень подготовки соперников гораздо выше. Хотели победить, но допустили ряд ошибок. Не расстраиваемся, главное, что смогли провести вместе время", — поделилась тюменка.

Победила в соревнованиях спортивная семья Беляевых (детский сад № 135, корпус 1), второе место заняли Зуевы (детский сад № 135, корпус 3), третье — Барабановы (детский сад 158, корпус 2).

Золотые финалисты тоже отметили, что, несмотря на победу, самым ценным для них стало совместное времяпрепровождение. Глава семьи Евгений подчеркнул, если бы ему предложили занять первое место без подготовки и второе место, проведя несколько тренировок с семьей, он бы выбрал второй вариант, так, как находиться в кругу родных важнее любых наград.

Награждение по итогам всей спартакиады пройдет в ноябре. О времени и месте сообщат дополнительно.