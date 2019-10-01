Татьяна Борко расскажет о мифах современного искусства

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция Татьяны Борко "Ecce Homo: мифы современного искусства" пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 24 октября, начало в 18 часов, сообщают организаторы.

Лекция проводится в рамках культурно-просветительской программы специального проекта "Все не то, чем кажется".

Искусство, мифология, философия во все времена задавались вопросом о том, что такое "человек", какова его природа, биологические границы, сущность и предназначение. Каждая эпоха предлагала свой ответ, часто опровергаемый последующими культурно-историческими этапами.

Вопрос о человеке – один из важнейших в проблемном поле современного искусства. Берется ли оно разрешить извечную "загадку Сфинкса", создает ли новый миф или вообще трансформирует человеческое существо в новый биологический вид? На эти вопросы ответит лектор.

Татьяна Борко – профессор кафедры зарубежной литературы ТюмГУ, доктор философских наук, окончила Уральский государственный университет им. А. М. Горького, отделение искусствоведения. Область интересов: современное искусство, теория мифа, миф и символ в ранних и традиционных формах искусства.

Вход свободный. Справки по телефону +7 (3452)45-35-90, 45-09-93 доб. 115.