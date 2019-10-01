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Ямальские добровольцы спасли замерзающего лебедя

Общество, 17:48 21 октября 2019

администрация Лабытнанги | Фото: администрация Лабытнанги

Лабытнангские добровольцы спасли примерзшего ко льду лебедя. Птицу заметила местная жительница, которая разместила пост о помощи в соцсети, сообщает ИА "Север-пресс".

На призыв горожанки откликнулись горожане. Операция по спасению птицы с примерзшим в лед крылом прошла успешно. Оказалось, что еще один лебедь сильно ослаб и находился недалеко от первого. Его тоже спасли. Краснокнижных пернатых отправили в Салехард на реабилитацию.

Администрация Лабытнанги связалась с директором окружного Молодежного центра технологий занятости Алексеем Рудковским, который несколько лет был лидером межрегиональной общественной экосоциологической организации "GREEN ARCTIC". Он заверили, что дальше будет сделано все, чтобы спасти жизнь птицам.

sever-press.ru

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# Лабытнанги , лебеди , спасение

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