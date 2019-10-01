Ямальские добровольцы спасли замерзающего лебедя

| Фото: администрация Лабытнанги | Фото: администрация Лабытнанги

Лабытнангские добровольцы спасли примерзшего ко льду лебедя. Птицу заметила местная жительница, которая разместила пост о помощи в соцсети, сообщает ИА "Север-пресс".

На призыв горожанки откликнулись горожане. Операция по спасению птицы с примерзшим в лед крылом прошла успешно. Оказалось, что еще один лебедь сильно ослаб и находился недалеко от первого. Его тоже спасли. Краснокнижных пернатых отправили в Салехард на реабилитацию.

Администрация Лабытнанги связалась с директором окружного Молодежного центра технологий занятости Алексеем Рудковским, который несколько лет был лидером межрегиональной общественной экосоциологической организации "GREEN ARCTIC". Он заверили, что дальше будет сделано все, чтобы спасти жизнь птицам.