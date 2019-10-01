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Доверчивость стоила жителю Викулово сто сорок тысяч рублей

Происшествия, 16:20 21 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 140 тыс. рублей украли с банковской карты жителя Викулово мошенники, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейским потерпевший рассказал, что неизвестный позвонил ему на мобильный телефон и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что со счета викуловчанина пытаются снять деньги.

Чтобы не потерять свои сбережения, ему необходимо назвать реквизиты карты. Мужчина поверил звонившему и назвал свои персональные данные. После чего с его счета пропали деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество

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