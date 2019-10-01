Водитель автобуса спасла пожилого тюменца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

87-летнему тюменцу стало плохо на автобусной остановке в микрорайоне "Три сосны" 20 октября, на это обратила внимание водитель автобуса и вызвала неотложку, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Мужчина не мог пошевелиться, почти не реагировал на обращения к нему. После звонка в скорую женщина завела пенсионера отогреться в салон автобуса.

Фельдшерская бригада диагностировала у пациента сахарный диабет и высокий показатель уровня сахара. После оказанной помощи пациент доставлен в областную клиническую больницу № 2. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он выписан и находится на амбулаторном наблюдении по месту жительства.

Со слов специалистов, опасно осложнение диабета – кома. Находясь без сознания, пациент не может контролировать своё состояние. Необходимо повернуть пострадавшего набок и вызвать скорую помощь: со стационарного телефона – 03, с сотового – 103.

Всего с 19 по 20 октября, врачи и фельдшеры скорой спасли жизни 50 тюменцев, оказали помощь 1 тыс. 333 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 572 пациента.