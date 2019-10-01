Событийный парк Алебашево привлечет инвестиции в тюменский регион

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Правительство Тюменской области и Агентство стратегических инициатив окажут всестороннюю поддержку проекту "Событийный парк Алебашево". Во время рабочего совещания главы региона Александра Моора, генерального директора АСИ Светланы Чупшевой и главы Тюмени Руслана Кухарука было принято решение о создании проектного комитета.

Проект "Событийный парк Алебашево" вошел в двадцатку лучших проектов страны по программе "100 городских лидеров" в 2018 году, а по итогам акселерации - в число пяти лидеров.

"За год команда проделала огромную работу: прошла программу наставничества, акселерацию, довела проект до этапа представления его потенциальным инвесторам, партнерам, согласовала с жителями. Отрадно, что региональные органы власти всячески поддерживают проект. Это залог хорошего результата", - сказала Чупшева.

Александр Моор выразил уверенность, что проект будет успешно воплощен в жизнь, а опыт по его реализации пригодится при благоустройстве других водных объектов, как в Тюмени, так и в других регионах.

"В нашей миссии – не только реализовать сам проект "Алебашево" для украшения города, но и дать хороший пример другим регионам, городам. Считаю, что наш опыт можно использовать как технологию в принятии решений по благоустройству водоемов, а также для урегулирования этих вопросов на законодательном уровне", - отметил губернатор.

По поручению главы региона будет создан комитет по продвижению проекта "Алебашево". В него войдут представители областных и городских департаментов и ведомств, федеральных структур, ресурсоснабжающих организаций. Это позволит оперативно урегулировать возникающие на этапах реализации проекта вопросы. Еще одним действенным инструментом в этом может стать признание парка "Алебашево" масштабным инвестиционным проектом.

"Мы полагаем, что организация, которая будет не только реализовывать проект, но и сопровождать его, должна рассматриваться как инвестор. Это позволит решить вопросы по земле и более эффективно организовать взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных уровней власти", - подчеркнул глава города Руслан Кухарук.

Идея создания событийного парка возникла три года назад, рассказал лидер проекта Александр Андросов . Перекупив контракт на аренду озера, бизнесмены два года самостоятельно разрабатывали концепцию парка, а когда узнали, что власти намерены облагородить озеро Алебашево, с наработками пришли к главе города Тюмени, заручившись поддержкой, инициаторы приняли участие и победили в федеральном конкурсе АСИ "100 городских лидеров".

В настоящее время в команде проекта 34 человека, кураторами выступают глава города Руслан Кухарук и вице-президент Общероссийской общественной организации "Опора России", депутат облдумы Эдуард Омаров.

Проект прошел широкое обсуждение с городскими сообществами, различными общественными объединениями и жителями. В дизайн-сессиях приняли участие спортсмены, люди с ОВЗ, общественники, экологи, дизайнеры, архитекторы, урбанисты. Далее была встреча с застройщиками, параллельно велась внутрикомандная работа. Проводились различные мероприятия, в том числе субботник на самом озере - жители соседних районов собрали пять машин мусора. На первом урбанистическом форуме в Тюмени оценку концепции дали ведущие архитекторы и урбанисты России, были собраны все пожелания от населения.

В целом около 12 тысяч человек приняли непосредственное участие в разработке и обсуждении концепции. Информационный охват в СМИ и соцсетях составил более миллиона человек.

В проект уже вложено 6 млн рублей - инвестор оплатил обустройство понтона, сейчас монтируются электросети. После очистки озера, которое ведется в рамках нацпроекта "Экология", будут взяты пробы воды и станется ясно, пригодно ли оно для купания.

В планах - признание "Событийного парка Алебашево" масштабным инвестиционным проектом, экономическое обоснование концепции и ее утверждение.

"В первый раунд мы планируем инвестиции в размере 50 миллионов рублей. Далее проектирование парка, выполнение условий масштабного инвестпроекта. Второй раунд – привлечение частных инвестиций в размере 400 миллионов рублей на строительство большого капитального здания, запуск парка, передача в управление и тиражирование практики", - сообщил Александр Андросов.

После того, как все запланированные работы завершатся, будет создана управляющая компания, которая займется организационными и хозяйственными вопросами эксплуатации.

Руслан Кухарук отметил, что в проекте "Алебашево" удачно сходятся интересы трех сторон. "Потребность и запрос населения, желание бизнеса заходить в процесс создания новых городских пространств, стремление муниципалитета, региональной власти облагородить эту территорию. Благоустройство территории способно изменить облик всего района. Это понимают застройщики, которые уже пересмотрели свои проекты и сделали центровой будущую площадку и озеро. Чтобы реализация задуманного стала успешной, уже сейчас внимание будет уделяться разработке и согласованию проектно-сметной документации. Это позволит ускорить работу по привлечению инвесторов. Заказчиком концепции станет администрация города", - сообщил он.

Светлана Чупшева дала высокую оценку проработке проекта, отметив его масштабность и вовлеченность жителей, а также намерения команды и ее готовность поэтапно решать все вопросы. Благодаря такому комплексному подходу модель создания концепции и реализации событийного парка "Алебашево" может стать системным решением для регионов РФ, которые реализуют подобные рекреационные проекты вокруг водных объектов.

Напомним, что в сентябре Владимир Путин подписал поручение наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с рекомендацией поддержать реализацию пяти проектов. В этот шорт-лист лучших проектов вошел и тюменский по созданию первого событийного парка "Алебашево".

Тихонова Татьяна