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Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области отменен

Губернатор, 21:25 21 октября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Постановление об отмене пожароопасного сезона в Тюменской области подписал губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 21 октября.

Последний пожар был зафиксирован в Вагайском лесничестве 11 октября.

Напомним, что с 18 апреля 2019 года в регионе был установлен пожароопасный сезон, для усиления мер безопасности с 26 апреля по 30 августа 2019 года было запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. За это время в лесном фонде зафиксировано и потушено 119 лесных пожаров на общей площади 2 тыс. 491 гектар. Оперативность ликвидации возгораний в течение первых суток с момента начала тушения составила 87%.

Отмена пожароопасного сезона в лесах Тюменской области обусловлена установлением низких температур.

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# Александр Моор , лесные пожары , пожароопасный сезон

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