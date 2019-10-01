Генеральный директор АСИ высоко оценила проекты Тюменской области по развитию искусственного интеллекта

| Фото: Никита Логачев | Фото: Никита Логачев

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время официального визита в Тюмень посетила школу юных нейроинжнеров и пообщалась с учениками школы. Она оценила развитие IT-технологий региона на примере проектов по развитию искусственного интеллекта компании ОКАС.

О новом учебном заведении, которое открылось месяц назад и не имеет аналогов в России, руководителю АСИ рассказала Мария Рудзевич директор департамента информатизации Тюменской области: "В регионе сложилась определенная система по подготовке IT-кадров. Школа юных нейроинженеров – совершенно новый образовательный элемент. Программа обучения разработана профессионалами в области изучения искусственного интеллекта. Мы нигде в России не встречали подобного подхода, где бы по такому профилю открывали целое направление", – подчеркнула Мария Рудзевич.

Школу юных нейроинженеров открыли в Тюмени 30 сентября этого года. Для набора учеников провели конкурс, в котором участвовали около 200 кандидатов на обучение, в результате 20 победителей были зачислены в школу. Образовательную программу глубокому обучению, нейротехнологиям и методам создания систем искусственного интеллекта разработали специалисты ОКАС по заказу департамента информатизации Тюменской области и Регионального информационно-образовательного центра Тюменской области ("РИО-центра").

Юные нейроинженеры не упустили возможность задать гендиректору АСИ вопросы, которые волнуют будущих IT-специалистов. Например, Анна Леконцева спросила, готово ли АСИ поддержать развитие подобных школ в масштабах страны и какую помощь может оказать агентство юным разработчикам стартапов.

"Сейчас мы проводим отбор общественных представителей АСИ, – ответила Светлана Чупшева. – Каждый из вас может принять участие в данном конкурсе. Вы сможете пользоваться всеми ресурсами агентства, предлагать свои программы, в том числе и популяризации школы. Мы будем рады молодым, талантливым. Ограничений по количеству общественных представителей в регионе нет, главное - желание и возможность заниматься такой деятельностью".

В ходе неформальной беседы с молодыми нейроинженерами Светлана Чупшева отметила: "Я – за такие индивидуальные маршруты, как ваша школа: подбор скорости для каждого ученика, методик, возможности ранней профориентации. Уверена, что каждый ребенок талантлив".

Создатели школы Юных нейроинженеров во время презентации подчеркнули, что данный проект работает на стыке трех направлений: непосредственно образовательного, научного и производственного. Директор ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) Вадим Филиппов, компании, которая разработала образовательную программу для юных нейроинженеров, а сегодня ее сотрудники читают ряд курсов ученикам, рассказал Светлане Чупшевой о проектах и целях ОКАС.

"Мы рассматриваем нейротехнологии как перспективную отрасль тюменского региона, – сообщил Филиппов. – Планируем за несколько лет в Тюмени сформировать новое отраслевое направление. Уже сегодня наша компания разработала новый класс нейронных кортикоморфных сетей, которые моделируют кортикальную колонку мозга и позволяют нейросетям быстро обучаться в ходе разговора".

Гендиректор ОКАС представил Светлане Чупшевой работу диалоговой системы по тематике госуслуг, разработанную для МФЦ по заказу правительства Тюменской области. Вадим Филиппов задал несколько вопросов электронному консультанту. На каждый получил подробные и безошибочные ответы. Как отметил Вадим Филиппов, подобные диалоговые системы разработаны ОКАС для промышленных предприятий и банков.

"80% успеха диалоговых систем и систем распознавания – это подготовка правильно сформированного датасета для обучения нейронных сетей, – подчеркнул Филиппов. – У нас в компании разработан отдельный программный комплекс OCAS DeepData, где балансируется датасет по 18 параметрам – грамматические конструкции предложений, вопросительные конструкции, тропы, метафоры и т.д. Наши системы обеспечивают более 90% правильных ответов, в среднем же другие системы часто показывают не более 2%".

"Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) – высокотехнологичный страртап в сфере нейросетевых технологий и искусственного интеллекта. ОКАС поставляет на рынок нейросетевые вопросно-ответные и диалоговые системы для обработки естественного языка, системы распознавания образов, мультимодальные нейросетевые системы, а также программное обеспечение для разработки биоморфных нейронных сетей.

Светлана Чупшева высоко оценила работу школы юных инженеров и деятельность ОКАС – успешного стартапа в области IT в регионе: "Мы поддерживаем развитие технического творчества в стране. Чем больше регионы реализуют такие проекты и дают возможности профильных специализаций, исходя из интересов детей, потребностей рынка, работодателей, тем качественней мы будем развивать наши кадры. Это становится основой подготовки специалистов для технологического развития цифровой экономики, нашего будущего".

| Фото: Никита Логачев | Фото: Никита Логачев

Мария Иванова