Обвиняемый в гибели знакомого ялуторовчанин предстанет перед судом

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

38-летний житель Ялуторовска, обвиняемый в гибели знакомого, заключен под стражу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 октября злоумышленник находился в гостях у своего приятеля в квартире дома на ул. Скворцова–Степанова в Ялуторовске и распивал спиртное. В этой же компании находился еще один мужчина, с которым впоследствии и повздорил нетрезвый гость. Возникла драка.

Мужчина упал на пол, а злоумышленник несколько раз пнул его в живот. Спустя непродолжительное время пострадавший умер.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" продолжается.