  • 22 октября 201922.10.2019вторник
  • USD63,7606
    EUR71,1696
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер юго-западный

Сборная России по биатлону тренируется в Тюмени

Спорт, 13:53 22 октября 2019

пресс-служба СБР | Фото: пресс-служба СБР

Сборная России по биатлону завершила первый тренировочный сбор на снегу в австрийском Рамзау и прилетела в Тюмень, сообщает Союз биатлонистов России.

В комплексе "Жемчужина Сибири" для биатлонистов подготовлена снежная трасса – на кругу с искусственным охлаждением. Мужская и женская группы, работающие под руководством Сергея Белозерова и Виталия Норицына, проводят двухразовые тренировки. В распоряжении спортсменов также тренировочное стрельбище. Помимо сборной России в Тюмени тренируются сборные Белоруссии и Казахстана.

Сбор национальной команды продлится до 25 ноября, после чего спортсмены разъедутся на кратковременный отдых, затем снова соберутся на "Жемчужине Сибири" для заключительного сбора и отборочных стартов, после которых будет назван состав на декабрьские этапы Кубков мира и IBU.

biathlonrus.com biathlonrus.com biathlonrus.com biathlonrus.com biathlonrus.com biathlonrus.com biathlonrus.com biathlonrus.com ﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон , Жемчужина Сибири

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 22.10.2019Сборная России по биатлону тренируется в Тюмени
13:42 22.10.2019Лучших шахматистов области определили в Нижней Тавде
13:31 22.10.2019Тюменская студентка завоевала золото в рукопашном бою
12:25 22.10.2019Тюменские дзюдоисты пополнили копилку медалей на региональном турнире в Югре