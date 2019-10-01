Сборная России по биатлону тренируется в Тюмени

| Фото: пресс-служба СБР | Фото: пресс-служба СБР

Сборная России по биатлону завершила первый тренировочный сбор на снегу в австрийском Рамзау и прилетела в Тюмень, сообщает Союз биатлонистов России.

В комплексе "Жемчужина Сибири" для биатлонистов подготовлена снежная трасса – на кругу с искусственным охлаждением. Мужская и женская группы, работающие под руководством Сергея Белозерова и Виталия Норицына, проводят двухразовые тренировки. В распоряжении спортсменов также тренировочное стрельбище. Помимо сборной России в Тюмени тренируются сборные Белоруссии и Казахстана.

Сбор национальной команды продлится до 25 ноября, после чего спортсмены разъедутся на кратковременный отдых, затем снова соберутся на "Жемчужине Сибири" для заключительного сбора и отборочных стартов, после которых будет назван состав на декабрьские этапы Кубков мира и IBU.