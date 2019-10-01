Тобольские гимназисты впервые провели бал во Дворце наместника

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Традиционный гимназический бал учащихся 10-11 классов тобольской гимназии им. Н. Д. Лицмана впервые прошел не в стенах гимназии, а во Дворце наместника.

Как рассказала директор гимназии Марина Беляк, традиция проводить гимназические балы зародилась примерно 30 лет назад, ее заложил первый директор гимназии Николай Дмитриевич Лицман.

"По традиции мы проводим гимназический бал в день рождения гимназии, который приурочили к дню рождения пушкинского лицея 19 октября. Впервые за 31 год гимназии наши десятые и одиннадцатые классы танцевали во Дворце наместника, а девятые классы - в драмтеатре", - подчеркнула Марина Беляк.

Для одного из самых торжественных вечеров в своей жизни старшеклассницы брали напрокат либо шили бальные платья. Были и те, кто предпочли наряд, выполненный по моде XIX века. Юноши в смокингах приглашали дам танцевать.

Бальные танцы, исполнение романсов, чтение стихов, театральные постановки - как обычно гимназисты провели бал по запланированному преподавателями сценарию. Дополнительно ребята подготовили сюрпризы - литературный, танцевальный, музыкальный. Вечер в музее провели под музыку Фредерика Шопена.

Видео из группы МАОУ "Гимназия имени Н.Д.Лицмана" ВКонтакте

Кроме того, сотрудники музея открыли для ребят залы, где гимназисты смогли сделать памятные фото за школьной партой XIX века.

Всего вальс закружил более 900 детей: на балах гимназии Лицмана участвуют все параллели, кроме первых классов. По традиции в день рождения музея первоклассников посвящают в гимназисты.

С первого класса в гимназии проводят уроки ритмики, работает два хореографа, а также танцевальные минутки. Перед балами дополнительно идут репетиции. С каждым годом балы посещают все больше гостей, отмечают организаторы.

Ирина Ромашкина