Российские и мировые эксперты охраны труда встретятся в Тюмени

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Международная научно-практическая конференция "Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе" пройдет в ТИУ (седьмой корпус ТИУ, ул. Мельникайте, 70) 27 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

Запланировано обсуждение вопросов оценки производственных рисков в области охраны труда и промышленной безопасности, управления безопасностью труда и оценке ее эффективности, организации этапов входного контроля средств индивидуальной защиты (СИЗ) и многие другие.

На конференции выступят представители научной среды, эксперты "Центра изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда" Москвы, компании "Деловой партнер охраны труда" Томска и специалисты в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности ведущих производственных предприятий Тюмени и Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО.

Международный статус конференции подтвержден участием приглашенных спикеров стран Евросоюза: международных компаний Германии и Франции, научных сотрудников Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова (Республика Казахстан).

В рамках конференции пройдет Workshop "Абсолютная защита", участниками станут обучающиеся разных направлений подготовки ТИУ. Кроме того, участники конференции смогут пройти квест по производственной безопасности и проверить знания работы на высоте, для этих целей на площадке университета установят специальный тренировочный полигон.