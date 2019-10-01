Акция "Собери макулатуру – спаси дерево!" стартует в Тюмени
официальной группы ВКонтакте "ЭКО-ИНИЦИАТИВА"
Акция "Собери макулатуру – спаси дерево!" пройдет в Тюмени 26 октября с 11 до 13 часов, сообщает Тюменский колледж производственных и социальных технологий.
В рамках акции в районе Дома обороны будет организовано три локации по сбору макулатуры:
- Входная группа ГАПОУ ТО "ТКПСТ" (ул. Луначарского, 19);
- Сквер возле управы Калининского округа (ул. Луначарского, 61);
- Вход в ТЦ "Мальвинка" (со стороны ул. Бакинских Комиссаров, 7).