Лучших шахматистов области определили в Нижней Тавде

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Ярковская команда стала победителем XXIII спартакиады учащихся, которая прошла в Нижней Тавде, сообщает районная администрация.

Первая игра между хозяевами соревнований и командой Ярковского района закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Второй день начался матчем с гостями из Омутинки, уступившими со счетом 5:1. Удивительным моментом является то, что единственный проигрыш на счету Семена Малышева - одного из самых талантливых юных шахматистов. Далее были обыграны юргинцы.

Одно очко команда Нижней Тавды уступила в четвертом туре Тобольскому району. В пятом и шестом турах были одержаны победы над гостями из Казанского и Викуловского районов. На встрече со сборной Исетского района была зафиксирована ничья.

По итогам спартакиады хозяева заняли четвертое место - до пьедестала почета не хватило половины очка. Третье место досталось представителям Тобольского района. Вторыми стали исетские шахматисты, победу второй год подряд праздновали ярковцы.