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Александр Фендель стал почетным работником сельского хозяйства Тюменской области

Общество, 17:21 22 октября 2019

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Звание "Почетный работник сельского хозяйства Тюменской области" присвоено заместителю председателя по экономике и прогнозированию сельскохозяйственного производственного кооператива "Таволжан", сообщает администрация Сладковского района.

Александр Фендель работает в сфере сельского хозяйства 44 года. Он оперативно решает все поставленные вопросы, умело устанавливает деловые контакты с коллегами и партнерами.

Его настойчивость и целеустремленность помогают достичь главной цели – созданию эффективного, конкурентного сельскохозяйственного производства, что подтверждается показателями работы СПК "Таволжан", отмечают в администрации района.

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# сельское хозяйство , Сладковский район

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