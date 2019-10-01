Александр Фендель стал почетным работником сельского хозяйства Тюменской области

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Звание "Почетный работник сельского хозяйства Тюменской области" присвоено заместителю председателя по экономике и прогнозированию сельскохозяйственного производственного кооператива "Таволжан", сообщает администрация Сладковского района.

Александр Фендель работает в сфере сельского хозяйства 44 года. Он оперативно решает все поставленные вопросы, умело устанавливает деловые контакты с коллегами и партнерами.

Его настойчивость и целеустремленность помогают достичь главной цели – созданию эффективного, конкурентного сельскохозяйственного производства, что подтверждается показателями работы СПК "Таволжан", отмечают в администрации района.