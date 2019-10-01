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Фестиваль молодежной журналистики пройдет в Тобольске

Общество, 10:21 23 октября 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

VII Межрегиональный фестиваль молодежной журналистики "Золотое пёрышко-2019" пройдет в Тобольске с 14 по 17 ноября, сообщает администрация города.

Творческий форум соберет юных журналистов из Тобольска и других российских городов.

На площадках Центра молодежных инициатив и мультицентра "Моя территория" участников фестиваля ожидают творческие испытания по нескольким номинациям: печатная, теле-, интернет-журналистика и фотография. Среди изданий, представленных на выставке, определят лучшую школьную/студенческую и молодежную газету.

В рамках фестиваля участники посетят интересные мастер-классы от опытных представителей масс-медиа и поделятся своими журналистскими лайфхаками, побывают на тобольской промышленной площадке СИБУРа, посмотрят спектакль Свободного молодежного театра. И это еще не все. Участие в квест-играх, акциях и фотокроссе не дадут заскучать никому.

Ознакомиться с положением и скачать заявку на участие можно здесь.

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# журналистика , фестиваль

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