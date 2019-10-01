Фестиваль молодежной журналистики пройдет в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

VII Межрегиональный фестиваль молодежной журналистики "Золотое пёрышко-2019" пройдет в Тобольске с 14 по 17 ноября, сообщает администрация города.

Творческий форум соберет юных журналистов из Тобольска и других российских городов.

На площадках Центра молодежных инициатив и мультицентра "Моя территория" участников фестиваля ожидают творческие испытания по нескольким номинациям: печатная, теле-, интернет-журналистика и фотография. Среди изданий, представленных на выставке, определят лучшую школьную/студенческую и молодежную газету.

В рамках фестиваля участники посетят интересные мастер-классы от опытных представителей масс-медиа и поделятся своими журналистскими лайфхаками, побывают на тобольской промышленной площадке СИБУРа, посмотрят спектакль Свободного молодежного театра. И это еще не все. Участие в квест-играх, акциях и фотокроссе не дадут заскучать никому.

Ознакомиться с положением и скачать заявку на участие можно здесь.