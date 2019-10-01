Гостей "Ночи искусств" в Тюмени ждет яркая программа

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Всероссийская культурная акция "Ночь искусств" стартует с 3 на 4 ноября. Тюменцы и гости города смогут посетить концерты, спектакли, мастер-классы и выставки, литературно-музыкальные композиции и квесты, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Тюменский большой драматический театр 3 ноября в 21 час 30 минут предлагает ночную экскурсию "Театр изнутри" с эффектом полного погружения в спектакль "Призраки".

После спектакля отдельным мероприятием будут интерактивные экскурсии с актерами театра с погружением в атмосферу игры, ребусами, встречей с интересными персонажами, возможностью попробовать себя в качестве актера.

Артисты Тобольского драматического театра Наталия Пономарева и Павел Жук исполнят старинные русские и популярные современные романсы. Аккомпаниатор - Дамир Гарифуллин. Вечер романса начнется в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике 3 ноября в 21 час.

Интеллектуально-развлекательный музыкальный конкурс-викторину с участием команд проведет тюменская филармония 3 ноября в 19 часов 30 минут и 21 час 30 минут. Игра пройдет в несколько раундов в фойе второго этажа филармонии.

В органном зале филармонии 3 ноября в 20 часов 30 минут выступит вокально-джазовый ансамбль "Санрайз" с программой "Мелодии любви". Позвучат классические и эстрадные произведения.

На сцене Мраморного зала ДК "Нефтяник" 3 ноября в 21 час начнется литературно-музыкальная композиция "Чудо обыкновения", посвященная творчеству Марка Захарова.

Торжественное открытие праздничного мероприятия, приуроченного к акции "Ночь искусств", пройдет в Тюменском театре кукол 4 ноября. Также здесь состоится открытие выставки иллюстрации Ксении Наумчик "Волшебный мир театра". Пройдет для детей театральный квест "Тайна закулисья". За участие в квесте вручат буклеты Тюменского театра кукол.

Еще одно мероприятие театра кукол - познавательный интерактивный проект "От эскиза до воплощения". Посетители театра получат возможность увидеть этапы создания театральной куклы – от замысла до готового сценического образа.

Дети и взрослые узнают о разных способах ее изготовления, секреты ремесла театрального художника, бутафора, зададут вопросы. В подарок юным зрителям – аквагрим. На этой площадке состоится показ коллекции детской одежды, мастер-класс по плетению фенечек, мастер-класс по изготовлению украшений из ткани, а в фотозоне "Доктор Айболит" можно сделать фото на память.

4 ноября в Театре кукол будут показаны три спектакля: "Умные животные", "Айболит", "Про умную собачку Соню".

С 1 по 4 ноября 2019 года Тюменский театр кукол проведет распродажу билетов со скидкой 30% на спектакли Большого зала в ноябре-декабре (кроме новогодних спектаклей). Эта акция приурочена ко Дню народного единства и Ночи искусств.