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Как отпраздновать в Тюмени День народного единства

Общество, 10:00 23 октября 2019

фото "Тюменская линия"

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, состоятся в Тюмени на Цветном бульваре 4 ноября, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Народные гуляния начнутся в 12 часов. В программе праздника выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, массовое исполнение гимна России, гастрономический фестиваль "Пир горой!", полевая кухня и многое другое.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Он приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году, когда народному ополчению под предводительством Минина и Пожарского удалось штурмом взять Китай-город.

В этом году День народного единства выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими. Отдыхать россияне будут со 2 по 4 ноября.

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# День народного единства

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