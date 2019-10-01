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Новые подходы к управлению обсудят в Тюмени

Общество, 12:00 23 октября 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тренинг, посвященный современным подходам к управлению компаниями, состоится в Тюмени 26 октября. Участники рассмотрят эволюцию взглядов на развитие бизнеса в мире и в России, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Гости тренинга ознакомятся с основными принципами работы "бирюзовых" компаний. Ключевым моментом работы такой организации является эволюционная цель, миссия компании. Она направлена не вовнутрь организации, а вовне и имеет значение не только для клиента, но и для какого-то сообщества или, возможно, даже для государства.

Организационная структура строится на отсутствии вертикали власти: минимум начальников и максимум свободы. В классической организации начальники отдают распоряжения и приказы, подчиненные их выполняют. Вторые при этом практически не участвуют в принятии решений. Бирюзовые организации, напротив, исповедуют горизонтальную иерархическую структуру, в условиях которой сотрудникам дается большая свобода в принятии решений.

Проведет тренинг предприниматель, основатель и владелец компании "Шокобокс" Андрей Шарков. Встреча пройдет по адресу ул. Московский тракт 115, большой зал заседаний, 1 этаж. Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

Тренинги проводятся в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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# бизнес , инвестиционное агентство , тренинг

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