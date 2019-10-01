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Историю Бухарской слободы рассказали тюменские гиды 55+

Общество, 14:21 23 октября 2019

Благотворительного фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: Благотворительного фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте

Авторский маршрут "Бухарских караванов сибирские узоры" провели участницы проекта "ГидыTMN55+" Людмила Суппес и Нурия Биктяшева. Во время поездки по древнему караванному пути, экскурсоводы со стажем рассказали участникам о нравах и обычаях сибирских татар, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Экскурсионный автобус отправился от Областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева до музея-заповедника в с. Ембаево. Вместе с сотрудниками музея активисты проекта познакомили участников краеведческого тура с богатой историей Бухарской слободы и культурой татарского народа.

Присоединиться к экскурсиям могут все желающие тюменцы и гости города. Узнать о проекте и записаться на экскурсии можно по телефону (3452) 30-39-59.

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# гиды 55+ , серебряные волонтеры , татары

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