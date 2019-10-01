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Ишимский скалолаз привез серебро с первенства Европы

Спорт, 18:33 23 октября 2019

Федерации скалолазания России | Фото: Федерации скалолазания России

Воспитанник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Ишима Данила Уколов завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы по скалолазанию, сообщает Федерация скалолазания России.

Соревнования проводились среди спортсменов от 14 до 19 лет в трех возрастных категориях и собрали более 200 участников из 22 стран.

Молодой человек выступил в составе молодежной сборной России за Тюменскую область и в первый же день соревнований взял второе место в дисциплине "скорость".

"Мои первые эмоции - радость, эйфория от победы! Результатом доволен, рассчитывал на призовое место. В дальнейших планах - попасть на олимпиаду. За поддержку спасибо тренерам Максиму Рябову и Елене Климовой, а также моим родителям, присутствие которых на соревнованиях помогло мне справиться с волнением и победить!" - рассказал Данила Уколов в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

В тот день были разыграны шесть комплектов медалей в скорости. Сборная России завоевала восемь: две золотых, четыре серебряных и две бронзовых. Одну из бронзовых наград среди младших юношей завоевал тюменец Петр Земляков.

Напомним, молодежное первенство Европы проходит в России во второй раз. В 2017 году турнир прошел в Перми. Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Также Международный олимпийский комитет в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , призеры , скалолазание

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